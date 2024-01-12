Миллион долларов вымогали у бизнесменов в ЗКО (видео)

Сотрудники УБОП задержали жителя ЗКО по подозрению в вымогательстве - предполагается, что он требовал у предпринимателей 1 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации стражей порядка, мужчина вымогал миллион долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством.

"Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали жителя региона, который вымогал миллион долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством", - говорится в сообщении.

Подозреваемого изобличили в получении денег внутри автомашины Toyota Mark ІІ.

В ходе обыска авто в кармашке левого переднего пассажирского сиденья изъято 4 млн тенге. Кроме того, в барсетке подозреваемого обнаружено 50 тыс. тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 194 части 4 УК РК (Вымогательство). Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Согласно части 4 статьи 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.