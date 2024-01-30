35 млн тенге вымогали у бизнесмена в Актобе
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В Актюбинской области задержали подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена. Оба мужчины состоят на учете в ОВД, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По информации официального Telegram-канала ведомства, сотрудниками управления по противодействия экстремизму ДП Актюбинской области по факту вымогательства у предпринимателя 35 млн тенге путем угроз при передаче части денег задержаны двое актюбинцев, состоящих на учетах в ОВД.
"У задержанных изъяты деньги, в том числе 4 млн тенге, которые подозреваемые успели отобрать у предпринимателя ранее, также несколько мобильников, банковские карты и нож. Начато досудебное расследование", - рассказали в МВД РК.
Наказание за вымогательство в Казахстане
Согласно ст.194 УК РК:
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Вымогательство, совершенное:
1) с применением насилия;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Вымогательство, совершенное:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
2) с целью получения имущества в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058264-35-mln-tenge-vymogali-u-biznesmena-v-aktobe/