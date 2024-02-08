Предполагаемых членов ОПГ Дикого Армана задержали в двух городах Казахстана (видео)

В двух городах Казахстана задержаны предполагаемые члены ОПГ Дикого Армана, находящиеся в розыске, в том числе за участие в январских событиях, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, 7 февраля на территории Алматы и Туркестанской области сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью задержаны двое предполагаемых участников январских событий, которые длительное время скрывались от полиции.

"Указанные лица являются членами так называемого ОПГ Джумагельдиева", – сообщили в ведомстве.

Как рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс, один из задержанных Самат Амирбаев подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя города. Его задержали на территории Туркестанской области.

"Один из его соучастников по факту убийства в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет.

Второй участник ОПГ задержан в аэропорту Алматы по прибытии с территории сопредельного государства, где последний скрывался от правоохранительных органов Казахстана. Задержанные лица водворены в ИВС", – добавил Куандык Алпыс.

В ведомстве отметили, что с прошлого года задержаны 19 предполагаемых лидеров и участников организованных преступных групп, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории страны.

Дело Дикого Армана

Джумагельдиев проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что задержанный также по делу о январских событиях бизнесмен и депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

А в январе 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал.

В июле в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

В середине сентября в Алматы начался судебный процесс по делу Армана Джумагельдиева, известного как "Дикий Арман", и экс-депутата маслихата южной столицы Кайрата Кудайбергена.

Позже стало известно, что судебный процесс по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена по делу о январских событиях будет проходить в закрытом режиме.

Также добавим, что в прошлом месяце в новом документальном фильме в эфире телеканала "Хабар" была представлена детальная хронология январских событий 2022 года.

"Все факты говорят, что все это было заранее запланированной акцией. Все действия строго контролировались и поддерживались. Одним из таких людей выступал Дикий Арман. Он превратил гостиницу "Казахстан" в свой штаб... Позже в ходе следствия было установлено, что он является приближенным Карима Масимова. Ранее долгое время скрывавшийся от закона за рубежом Арман Джумагельдиев заранее прибыл в Казахстан 17 декабря 2021 года", – говорилось в фильме.

Также депутат Абзал Куспан сообщил, что в этом году станет известна роль Дикого Армана, Кайрата Кудайбергена и других фигурантов уголовных дел, возбужденных после январских событий.