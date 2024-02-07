Потасовка водителей на трассе близ Алматы попала на видео

Очередная драка водителей прямо на трассе под Алматы попала на видео и была выложена в Сети. Данный инцидент уже привлек внимание стражей порядка Алматинской области, передает NUR.KZ.

Видео драки, вероятно, двух водителей, появилось в Сети. На кадрах один из участников конфликта пытается в жесткой форме вытащить второго автолюбителя из машины, при этом периодически нанося удары кулаками. Отмечается, что действие происходит на трассе Алматы - Бишкек.

Данным видео в ходе мониторинга социальных сетей заинтересовались полицейские. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области.

"Была выявлена видеозапись, где двое мужчин на проезжей части устроили потасовку. Данный инцидент был зарегистрирован в Карасайской районной полиции по факту хулиганства.

В настоящее время личности установлены и проводятся мероприятия по задержанию участников конфликта", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о конфликте пассажира с таксистом в Талгаре. Видео конфликта было размещено в Сети. Судя по кадрам, между пассажиром и водителем такси произошла словесная перепалка. Затем пассажир хлопает дверью и пинает авто. Отмечалось, что один из конфликтующих - имам. Однако управление по делам религий Алматинской области сообщило, что пассажир на видео не является имамом и не ведет религиозную деятельность на территории области. Гражданин оказался членом общественного совета Талгарского района.

В Сети также распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором девушка во время звонка обвинила его в домогательствах. Позже она отказалась от претензий. Однако девушку оштрафовали на 110 тыс. тенге.

Еще один конфликт клиентки и таксиста попал на видео в Караганде. На кадрах в ходе ссоры женщина заявила, что имеет родственные связи в полиции. Но, оказалось, у женщины на видео родственных связей в полиции на самом деле нет.

В ноябре прошлого года мы писали о том, что словесный конфликт между водителями перерос в драку в центре Алматы. В результате один из них получил травму.