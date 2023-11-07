Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Драка водителей в центре Алматы закончилась нокаутом (видео)

Опубликовано:

Водитель сжал кулак
Водитель. Иллюстративное фото: globalmoments/Getty Images

Словесный конфликт между водителями перерос в драку в центре Алматы - в результате один из них получил травму, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры с места событий опубликовали в паблике kris__p__almaty в Instagram. Ролик был снят очевидцами, которые ехали в машине. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин начинают драку, после один из них падает на землю.

По информации автора ролика, инцидент произошел на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева. Под публикацией говорится, что после удара пострадавший отправился в глубокий нокаут.

В пресс-службе ДП корреспонденту NUR.KZ сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка.

С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчиной 1988 года рождения, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и его задержание, добавили в ведомстве.

Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, что в сентябре этого года в Алматы произошла массовая драка - произошедшее тоже сняли на видео. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Несколько недель назад в южной столице камеры видеонаблюдения запечатлели женскую драку. Сообщалось, что пострадавшей сломали нос, девушка обратилась в полицию.

Весной в Сети распространились кадры еще одной массовой драки в Алматы. На этот раз ролик был снят на Арбате. Молодых людей разняли сотрудники полиции, несшие службу в составе стационарного модульного поста. Как оказалось, драка произошла между знакомыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044514-draka-voditeley-v-tsentre-almaty-zakonchilas-nokautom-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.