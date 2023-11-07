Драка водителей в центре Алматы закончилась нокаутом (видео)
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Словесный конфликт между водителями перерос в драку в центре Алматы - в результате один из них получил травму, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Кадры с места событий опубликовали в паблике kris__p__almaty в Instagram. Ролик был снят очевидцами, которые ехали в машине. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин начинают драку, после один из них падает на землю.
По информации автора ролика, инцидент произошел на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева. Под публикацией говорится, что после удара пострадавший отправился в глубокий нокаут.
В пресс-службе ДП корреспонденту NUR.KZ сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка.
С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчиной 1988 года рождения, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и его задержание, добавили в ведомстве.
Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.
Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!
Напомним, что в сентябре этого года в Алматы произошла массовая драка - произошедшее тоже сняли на видео. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Несколько недель назад в южной столице камеры видеонаблюдения запечатлели женскую драку. Сообщалось, что пострадавшей сломали нос, девушка обратилась в полицию.
Весной в Сети распространились кадры еще одной массовой драки в Алматы. На этот раз ролик был снят на Арбате. Молодых людей разняли сотрудники полиции, несшие службу в составе стационарного модульного поста. Как оказалось, драка произошла между знакомыми.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044514-draka-voditeley-v-tsentre-almaty-zakonchilas-nokautom-video/