Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Подвергнуты воровской идеологии": молодых казахстанцев задержали в шести регионах (видео)

Опубликовано:

Задержание
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Казахстанские полицейские провели задержания в шести регионах страны. Под арест взяты предполагаемые члены молодежных группировок, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает медиапортал МВД Polisia.kz, задержания производились в прошлом месяце в Шымкенте и еще пяти областях.

"Зачастую они (молодые люди - прим. ред.) совершают преступления латентного характера, то есть скрытые – по ним потерпевшие в полицию не обращаются ввиду тех или иных обстоятельств, в том числе из-за угроз со стороны участников группировок.

Подвергнутые распространяемой в некоторых кругах так называемой "воровской" идеологии, они осознанно и дерзко нарушают общественный порядок и права граждан", - отмечают в правоохранительных органах.

Так, согласно данным полицейских, в Шымкенте в ходе проверки оперативной информации был выявлен факт похищения трех студентов одного из университетов.

"Установлено, что шестеро 20-летних парней, попав под влияние представителя криминалитета, совершили ряд вымогательств и иных преступлений. В одном эпизоде они, насильно посадив трех студентов в автомобиль, повезли на окраину города, где под угрозой физической расправы через мобильное приложение оформили на них онлайн-кредит и завладели 700 тысячами тенге. Все участники группировки задержаны", - рассказал начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

В Алматинской области задержана группа из троих жителей в возрасте до 23 лет, которых также подозревают в вымогательствах.

По данным МВД, подозреваемые заманивали потерпевших в квартиры, где под угрозой физической расправы вымогали у них деньги. Все задержанные сейчас под арестом.

В городе Аксу Павлодарской области задержаны молодые люди, которых подозревают в том, что они с помощью угроз заставляли людей оформлять на себя кредиты, а после отбирали у них деньги и товары.

В Акмолинской области задержаны два парня, которые, по версии следствия, вымогали у местного жителя полмиллиона тенге.

"Один из них 2005 года рождения, он является осужденным за совершение аналогичных преступлений и находится в местах лишения свободы, второй подозреваемый арестован, проводится расследование", - добавили в полиции.

В области Абай задержали одного парня, которого подозревают в вымогательстве денег у студентов. Один из потерпевших отдал подозреваемому более 700 тыс. тенге, сообщили в МВД.

Атырау по результатам проверки оперативной информации в отношении участника молодежной группировки изъято два обреза ружья и около 60 патронов различного калибра. Парень 2005 года рождения является студентом колледжа", – добавил Куандык Алпыс.

Профилактика преступности в молодежной среде находится на особом контроле руководства министерства, заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в Астане задержали четверых несовершеннолетних, которых подозревают в изнасиловании девочки.

В Шымкенте задержан 22-летний казахстанец, которого подозревают в похищении девушки для того, чтобы жениться на ней. Момент похищения попал на видео.

А в Астане в начале февраля задержали молодых людей, которых подозревают в вымогательстве денег у клиента ночного клуба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059318-mvd-v-ryade-oblastey-kazahstana-zaderzhany-molodezhnye-gruppirovki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.