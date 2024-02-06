"Подвергнуты воровской идеологии": молодых казахстанцев задержали в шести регионах (видео)

Казахстанские полицейские провели задержания в шести регионах страны. Под арест взяты предполагаемые члены молодежных группировок, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает медиапортал МВД Polisia.kz, задержания производились в прошлом месяце в Шымкенте и еще пяти областях.

"Зачастую они (молодые люди - прим. ред.) совершают преступления латентного характера, то есть скрытые – по ним потерпевшие в полицию не обращаются ввиду тех или иных обстоятельств, в том числе из-за угроз со стороны участников группировок.

Подвергнутые распространяемой в некоторых кругах так называемой "воровской" идеологии, они осознанно и дерзко нарушают общественный порядок и права граждан", - отмечают в правоохранительных органах.

Так, согласно данным полицейских, в Шымкенте в ходе проверки оперативной информации был выявлен факт похищения трех студентов одного из университетов.

"Установлено, что шестеро 20-летних парней, попав под влияние представителя криминалитета, совершили ряд вымогательств и иных преступлений. В одном эпизоде они, насильно посадив трех студентов в автомобиль, повезли на окраину города, где под угрозой физической расправы через мобильное приложение оформили на них онлайн-кредит и завладели 700 тысячами тенге. Все участники группировки задержаны", - рассказал начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

В Алматинской области задержана группа из троих жителей в возрасте до 23 лет, которых также подозревают в вымогательствах.

По данным МВД, подозреваемые заманивали потерпевших в квартиры, где под угрозой физической расправы вымогали у них деньги. Все задержанные сейчас под арестом.

В городе Аксу Павлодарской области задержаны молодые люди, которых подозревают в том, что они с помощью угроз заставляли людей оформлять на себя кредиты, а после отбирали у них деньги и товары.

В Акмолинской области задержаны два парня, которые, по версии следствия, вымогали у местного жителя полмиллиона тенге.

"Один из них 2005 года рождения, он является осужденным за совершение аналогичных преступлений и находится в местах лишения свободы, второй подозреваемый арестован, проводится расследование", - добавили в полиции.

В области Абай задержали одного парня, которого подозревают в вымогательстве денег у студентов. Один из потерпевших отдал подозреваемому более 700 тыс. тенге, сообщили в МВД.

"В Атырау по результатам проверки оперативной информации в отношении участника молодежной группировки изъято два обреза ружья и около 60 патронов различного калибра. Парень 2005 года рождения является студентом колледжа", – добавил Куандык Алпыс.

Профилактика преступности в молодежной среде находится на особом контроле руководства министерства, заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в Астане задержали четверых несовершеннолетних, которых подозревают в изнасиловании девочки.

В Шымкенте задержан 22-летний казахстанец, которого подозревают в похищении девушки для того, чтобы жениться на ней. Момент похищения попал на видео.

А в Астане в начале февраля задержали молодых людей, которых подозревают в вымогательстве денег у клиента ночного клуба.