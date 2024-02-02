Кража невесты в Шымкенте: в полиции рассказали подробности и показали видео

Жителя Мангистауской области подозревают в похищении жительницы Шымкента - девушку украли, чтобы жениться на ней. В полиции рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

По информации стражей порядка, молодые люди познакомились в соцсети. Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться.

Причем, как подчеркнули в ведомстве, мнение потенциальной невесты его не интересовало.

Сообщается, что парень приехал в Шымкент - рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику.

"В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала", - говорится в сообщении полицейских.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям.

На задержание Toyota Alphard с похищенной горожанкой задействовали оперативников Туранского РУП, были направлены ориентировки в соседние регионы, отметили в МВД.

В результате принятых мер автомобиль задержали в течение 12 часов на трассе "Алматы-Самара", недалеко от поселка Жалагаш.

Напомним, ранее в прокуратуре Шымкента рассказали о произошедшем похищении. О преступлении сообщила мать пострадавшей. В настоящий момент дело находится на контроле надзорного ведомства.