Приговор по громкому делу о сепаратизме пытались обжаловать в СКО

Сегодня апелляционная инстанция рассмотрела уголовное дело в отношении четверых жителей СКО, осужденных за сепаратистскую деятельность, передает NUR.KZ.

В говорится, что осужденные попытались обжаловать приговор.

В суде напомнили, что фигуранты дела получили сроки за совершение сепаратистской деятельности, а также пропаганду и публичные призывы к подрыву безопасности государства. Кроме того, один из них – и за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Суд первой станции вынес обвинительный приговор - один фигурант получил 9 лет лишения свободы, остальные – по 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

31 января была рассмотрена апелляционная жалоба.

Постановлением апелляционной инстанции приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденных и их защитников – без удовлетворения. Апелляционным постановлением приговор суда вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

Дело о пропаганде сепаратизма в СКО

30 марта 2023 года ДКНБ по Северо-Казахстанской области начало досудебное расследование по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска".

Досудебное расследование было начато по статье "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ".

Позже Ассамблея народа Казахстана осудила провокационное заявление "Народного Совета трудящихся города Петропавловска".

Подчеркивалось, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.

В апреле Генпрокуратура сообщала, что 18 человек проходят по делу о пропаганде сепаратизма в СКО.

Приговор по данному делу был вынесен в ноябре 2023 года – виновными были признаны четыре человека, остальные проходили по делу в качестве свидетелей.