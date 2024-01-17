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Мужчину задержали в Жамбылской области, когда он выкапывал коноплю из-под снега

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Момент задержания подозреваемого
Момент задержания подозреваемого. Кадр из видео: Polisia.kz

В Жамбылской области задержан подозреваемый в хранении наркотических средств. Полицейские задержали его, когда мужчина откапывал из-под снега коноплю, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый был задержан близ села Татти Меркенского района. 51-летнего местного жителя задержали прямо во время сбора и заготовки дикорастущей конопли.

"В результате обыска изъято 3,8 кг высушенной марихуаны, предназначенной, по его словам, для личного употребления.

Для своих целей задержанный заранее приобрел 50-килограммовый мешок. Установлено, что он руками выкапывал стебли дикорастущей травы из-под снега", - говорится в сообщении Polisia.kz в Telegram-канале.

Отмечается, что задержанный подозревается в хранении наркотических средств в особо крупном размере.

Мужчина уже дал признательные показания и водворен в ИВС. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, летом прошлого года мы писали о том, что стражи порядка в Карагандинской области обнаружили более 7 тыс. кустов конопли, которые росли на участки одного из сельчан. Сотрудники полиции тогда изъяли 7291 куст этого растения, а также в подсобных помещениях на территории того же частного дома изъяли шесть мешков и две бутылки с веществом зеленого цвета, похожего на высушенную марихуану. На мужчину завели дело.

Также мы писали о том, что в доме 44-летнего алматинца нашли два садовых горшка с растительным веществом зеленого цвета, со специфическим запахом дикорастущей конопли. Кроме этого, при обыске у него были обнаружены оружие и боеприпасы.

А депутат мажилиса Снежанна Имашева и вовсе предложила использовать растущую в Казахстане коноплю во благо развития экономики. В частности, предлагалось использовать траву в фармацевтике.

Мы также писали о том, как в Казахстане уничтожают изъятые наркотики. Посмотреть видео можно по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056063-muzhchinu-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti-kogda-on-vykapyval-konoplyu-iz-pod-snega/

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