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Более 7 тыс. кустов конопли нашли у 62-летнего мужчины в Карагандинской области (видео)

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Бутылка и мешок с высушенной марихуаной
Бутылка и мешок с высушенной марихуаной. Фото: polisia.kz

Стражи порядка Карагандинской области обнаружили более 7 тыс. кустов конопли, которые росли на участки одного из сельчан, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области установили, что житель одного из поселков Шетского района занимался выращиванием конопля.

"30 июня по приезду на место следственно-оперативной группы факт подтвердился. На приусадебном участке частного дома 62-летнего местного жителя полицейские обнаружили настоящую плантацию похожих на наркосодержащих растений рода "конопля", – отметили представители МВД.

Сотрудники полиции изъяли 7291 куст этого растения, а также в подсобных помещениях на территории того же частного дома изъяли шесть мешков и две бутылки с веществом зеленого цвета, похожего на высушенную марихуану.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Назначены соответствующие экспертизы.

Сейчас стражи порядка проводят следственные действия.

Добавим, что согласно статье 300 УК РК, посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, совершенное:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027050-bolee-7-tys-kustov-konopli-nashli-u-62-letnego-muzhchiny-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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