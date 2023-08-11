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Граната, патроны и конопля: наркотики и оружие нашли в доме 44-летнего алматинца

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Изъятые патроны лежат на столе
Изъятые патроны. Фото: polisia.kz

Стражи порядка при обыске в доме 44-летнего алматинца нашли оружие, боеприпасы и наркотики. Мужчину задержали, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Полицейские Алматы при координации прокуратуры города задержали гражданина С., 1979 года рождения – жителя Турксибского района мегаполиса.

По версии полиции, мужчина занимался незаконным сбытом марихуаны.

Сообщается, что в ходе санкционированного обыска его дома в сарае были обнаружены:

  • предмет, похожий на боевую ручную гранату;
  • предмет, похожий на пистолет системы Макаров;
  • патроны;
  • две пластиковые тары с наслоением, предназначенные для употребления наркотических средств;
  • металлический бидон, внутри которого находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли;
  • мешок из стекловолокна и два полиэтиленовых пакета с аналогичным веществом.

"Кроме того, в огороде изъяты два садовых горшка с растительным веществом зеленого цвета, со специфическим запахом дикорастущей конопли", – добавил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Данный факт был зарегистрирован по статье 297 УК РК. Назначены экспертизы.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032177-granata-patrony-i-konoplya-narkotiki-i-oruzhie-nashli-v-dome-44-letnego-almatintsa/

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