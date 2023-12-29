Мачеху заподозрили в убийстве 7-летней падчерицы: подсудимой вызвали "скорую" в суд

В Алматы продолжается процесс по делу об убийстве девочки, в смерти которой подозревают ее мачеху. Сегодня она должна была дать показания в суде, передает NUR.KZ.

Ее интересы представляют два адвоката, один из которых принимает участие онлайн. Правозащитник до начала допроса подсудимой отметила, что обвиняемая плохо себя чувствует.

Подсудимая сообщила, что за день до заседания сильно отравилась, сейчас чувствует себя плохо, чтобы давать показания. Но подтверждающих отравление документов нет.

Судья отметил, что это будет расценено как отказ от дачи показаний. После он предложил вызвать подсудимой скорую помощь, на что обвиняемая согласилась. После этого судья объявил перерыв.

Работники скорой помощи подтвердили, что подсудимая не может участвовать в судебном заседании, необходимо применение лечебных процедур.

Бабушка и отец погибшей девочки. Фото из зала суда: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

Напомним, на прошлой неделе состоялся очередной судебный процесс по делу. На суде выступил отец погибшей девочки. Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей девочки.

О смерти девочки стало известно в июле этого года. Тогда соседи семьи рассказывали, что семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимал руку также и отец, при этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

Позже в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК. Недавно в Алматы начался суд над женщиной, которую подозревают в жестоком убийстве семилетней падчерицы.