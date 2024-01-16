Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Крупную нарколабораторию ликвидировали близ Алматы (видео)

Опубликовано:

Нарколаборатория
Нарколаборатория. Фото: Polisia.kz

В Алматинской области ликвидирована крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, в организации которой подозревается семейная пара, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, наркопроизводство организовала молодая семейная пара из Алматы. Для этого они приобрели дом в садоводческом товариществе и пристроили к нему помещение, оборудованное под лабораторию.

Лаборатория была полностью подготовлена для синтеза запрещенных веществ: установлены агрегаты для химических реакций, промышленная вытяжка и жарочные шкафы для просушки полученных наркотиков, стены обшиты теплоизоляционными материалами.

"В качестве доказательств преступной деятельности семейной пары полицейскими изъято два лабораторных реактора, 100 кг синтезированного наркотического порошкообразного вещества и более 800 литров прекурсоров для производства наркотиков.

Таким образом, на улицы казахстанских городов в данном случае не допущено около 550 тысяч доз сильнейших синтетических наркотиков, на сумму свыше 7 млрд тенге. За производство наркотиков в особо крупном размере в составе группы задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Стоит отметить, что с декабря 2023 года по инициативе МВД введена уголовная ответственность за оборот инструментов и оборудования, используемых для производства синтетических наркотиков. Наказание за это предусматривает лишение свободы от 3 до 15 лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055676-krupnuyu-narkolaboratoriyu-likvidirovali-bliz-almaty-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.