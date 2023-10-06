Вещества почти на полмиллиарда тенге изъял КНБ из двух нарколабораторий в Алматы (фото)

Департамент КНБ по Алматы провел операции по ликвидации двух крупных подпольных нарколабораторий в мегаполисе, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет нацбезопасности Казахстана.

Как сообщили в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудники ДКНБ по Алматы провели операции по ликвидации двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков.

По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ были задержаны трое граждан.

"При обыске обнаружено и изъято: 21 килограмм "мефедрона" и "альфа-PVP", крупная партия прекурсоров и лабораторное оборудование.

Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается в 420 млн тенге, а объем составляет порядка 85 000 разовых доз", – говорится в сообщении.

По данным КНБ, материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

"С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей", – добавили правоохранители.

Иная информация не подлежит разглашению.

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года КНБ пресек 30 международных и региональных наркоканалов, а также деятельность 29 лабораторий по производству наркотиков.

В общей сложности из незаконного оборота изъято около 1 тонны синтетических наркотиков и свыше 76 тонн прекурсоров.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.