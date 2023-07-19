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КНБ накрыл в Алматы две нарколаборатории и застал внутри людей за работой

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Сотрудники КНБ на задержании
Задержание. Фото: официальный сайт КНБ РК

В Алматы ликвидировали две нарколаборатории, крупный склад с химическими прекурсорами и специальным оборудованием, сообщается на официальном сайте Комитета нацбезопасности.

Мероприятия, по итогам которых в Алматы ликвидировали 2 нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами, были проведены КНБ 12 и 14 июля.

"Обнаружено и изъято свыше 10 кг синтетического наркотика "мефедрон", порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность по меньшей мере 4-5 нарколабораторий", – рассказали в пресс-службе КНБ.

Также сообщается, что в момент изготовления наркотиков задержали 4 казахстанцев, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.

В КНБ отметили, что с начала этого года были ликвидированы 24 нарколаборатории, 20 международных и 23 региональных наркоканала, изъято 780 кг синтетических наркотиков и свыше 68 тонн прекурсоров.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.

В соответствии со статьей 296 УК РК, минимальное наказание за незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта:

  • штраф в размере до 80 МРП (276 тыс. тенге);
  • либо исправительные работы в том же размере;
  • либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов;
  • либо арест на срок до 20 суток.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029205-knb-nakryl-v-almaty-dve-narkolaboratorii-i-zastal-vnutri-lyudey-za-rabotoy/

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