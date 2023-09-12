Нарколабораторию в одном из ЖК Алматы "накрыли" полицейские (фото)

В одном из многоквартирных домов Алматы была организована нарколаборатория. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, цех по производству синтетических наркотиков функционировал в двухкомнатной квартире одного из жилых комплексов в Бостандыкском районе Алматы.

"В ходе обыска сотрудниками нашего подразделения были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусовая бумага, изолента зеленого цвета, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества "мефедрон". И конечно же, готовый продукт – вещество бежевого цвета в виде кристаллов", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По его словам, эксперты сделали вывод, что данное вещество является наркотическим средством "альфа-PVP", общим весом 139 граммов.

"Кроме того, изъяты отдельно расфасованные 15 и 6 закладок, обвернутые в изоленту синего цвета, с порошкообразным веществом бежевого цвета, предположительно – "мефедрон". Все, что было найдено в квартире, в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу", – добавил полицейский.

Подозреваемым стал гражданин У. 1996 года рождения, который, по версии следствия, специально арендовал жилье для изготовления "синтетики". При этом отмечается, что ранее он имел судимость за совершение имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РК. Фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.

Нарколаборатория в Алматы. Фото: polisia.kz

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.