Сотрудников отдела образования подозревают в хищении 200 млн тенге в Кызылординской области

Прокуратурой Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела образования Жанакорганского района, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурорами установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.

Также выявлена схема присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам.

"Общая сумма ущерба, причиненного должностными лицами районного отдела образования, составила 200 млн тенге", - отметили в прокуратуре Кызылординской области.

По данному факту было начато и проводится досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК РК.

В ведомстве добавили, что ранее уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтеры школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых "мертвых душ".

Уголовные дела по ним направлены в суд, по некоторым из них состоялись обвинительные приговоры.

Отметим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом с использованием служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.