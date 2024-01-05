Главу отдела образования поместили под домашний арест в Атырауской области

В Атырауской области в отношении руководителя отдела образования Жылыойского района проводится досудебное расследование по факту получения взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный Антикор.

Как сообщается на официальном сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области, проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования Жылыойского района управления образования региона по факту получения взятки.

Специализированным следственным судом Атырау санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

"Вместе с тем, в соответствии с пп.1 п.3 ст.77 Конституции и ч.1 ст.19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне стало известно, что под стражу взят заместитель акима Жетысуского района Алматы. Его подозревают в получении взятки в размере 14 млн тенге от местных предпринимателей. Проводится досудебное расследование.

В декабре 2023 года в Мангистауской области оштрафовали бывшего директора вечерней школы на 2,1 млн тенге. Суд установил, что он получил взятку в размере 70 тысяч тенге за выдачу аттестата об окончании среднего образования.

В том же месяце руководителя Департамента экологии ВКО арестовали по подозрению в неоднократном получении взяток от предпринимателей. По данным Антикора, незаконное вознаграждение он получал за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.

В ноябре в Астане арестовали руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере в виде загородного дома от главы частной компании.