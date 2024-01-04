Арестован замакима одного из районов Алматы

Правоохранители взяли под стражу заместителя акима Жетысуского района Алматы. Его подозревают в получении крупной взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционная служба по городу Алматы проводит досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района.

"Он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей. Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписании актов выполненных работ и общее покровительство", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, с санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Также напомним, сегодня мы писали о том, что прокуроры Алматы выявили хищение 43,8 млн тенге в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

Кроме того, прокуроры установили факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащие вузу на сумму 7,9 млн тенге.

Отметим, что как получение, так и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

В статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.