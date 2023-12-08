Главного эколога ВКО заподозрили в получении взяток

Руководителя департамента экологии ВКО арестовали по подозрению в неоднократном получении взяток от предпринимателей за покровительство, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Антикоррупционной службой по ВКО совместно с департаментом КНБ был задержан руководитель департамента экологии области.

"Он подозревается в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.

Добавим, что по информации в департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, руководителем ведомства является Данияр Алиев.

Напомним, ранее Антикоррупционной службой по Мангистауской области была вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере образования.

Также в Шымкенте задержали руководителя управления культуры, развития языков и архивов по подозрению в коррупции.

Еще раньше сотрудники Антикора задержали руководителей АО "Продкорпорация" по подозрению в коррупции.