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Экс-директора вечерней школы осудили за взятку в 70 тыс. тенге в Жанаозене

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Судья сидит за столом
Судья. Иллюстративное фото: Andrey Popov / Getty Images

В Жанаозене оштрафовали бывшего директора вечерней школы на 2 млн тенге. Он получил взятку за выдачу аттестата об окончании среднего образования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом установлено, что подсудимый Ж. будучи директором вечерней школы города Жанаозен получил взятку в размере 70 тыс. тенге за выдачу аттестата об окончании среднего образования Е.

"1 ноября 2023 года между осужденным Ж. и прокурором с согласия потерпевшего заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины", – добавили в суде.

Суд учел признание вины и то, что экс-директор образовательного учреждения был ранее не судим, и назначил штраф на сумму 2,1 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре Антикоррупционной службой по Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере образования. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий изобличен руководитель отдела образования Актау.

В Актюбинской области глава отдела образования Иргизского района Айбек Алданов предстал перед судом по обвинению в получении взятки в размере 400 тыс. тенге за то, чтобы устроить местную жительницу на работу учительницей в школу.

Позже его вновь осудили. На этот раз бывший чиновник предстал перед судом по обвинению в даче взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051784-eks-direktora-vecherney-shkoly-osudili-za-vzyatku-v-70-tys-tenge-v-zhanaozene/

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