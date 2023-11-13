Главу одного из управлений акимата Астаны арестовали
Опубликовано:
В Астане арестовали руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Об этом сообщили представители Антикора и столичного суда, передает NUR.KZ.
Так, сообщается, что Антикоррупционной службой по городу Астана пресечена преступная деятельность руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.
"С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – говорится в сообщении Антикора.
Более подробную информацию в ведомстве пообещали предоставить 15 ноября.
Добавим, что, по данным с официального сайта управления, главой ведомства на данный момент значится Узаков Марсель Алмазулы.
Как подтвердили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе суда Астаны, его арестовали на два месяца. Сейчас чиновник водворен в следственный изолятор.
Также на сайте ведомства указано, что Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны является государственным органом РК, финансируемым из местного бюджета, уполномоченным акиматом города Астаны на осуществление руководства в сфере:
- энергетики;
- наружного освещения;
- инженерных коммуникационных сетей водоснабжения и водоотведения;
- ливневой канализации;
- газового хозяйства;
- озеленения и благоустройства территории города Астаны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045538-glavu-odnogo-iz-upravleniy-akimata-astany-arestovali/