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Главу одного из управлений акимата Астаны арестовали

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Наручники висят на клетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане арестовали руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Об этом сообщили представители Антикора и столичного суда, передает NUR.KZ.

Так, сообщается, что Антикоррупционной службой по городу Астана пресечена преступная деятельность руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

"С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – говорится в сообщении Антикора.

Более подробную информацию в ведомстве пообещали предоставить 15 ноября.

Добавим, что, по данным с официального сайта управления, главой ведомства на данный момент значится Узаков Марсель Алмазулы.

Как подтвердили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе суда Астаны, его арестовали на два месяца. Сейчас чиновник водворен в следственный изолятор.

Скриншот официального сайта управления
Скриншот официального сайта управления: gov.kz

Также на сайте ведомства указано, что Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны является государственным органом РК, финансируемым из местного бюджета, уполномоченным акиматом города Астаны на осуществление руководства в сфере:

  • энергетики;
  • наружного освещения;
  • инженерных коммуникационных сетей водоснабжения и водоотведения;
  • ливневой канализации;
  • газового хозяйства;
  • озеленения и благоустройства территории города Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045538-glavu-odnogo-iz-upravleniy-akimata-astany-arestovali/

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