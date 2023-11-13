Главу одного из управлений акимата Астаны арестовали

В Астане арестовали руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Об этом сообщили представители Антикора и столичного суда, передает NUR.KZ.

Так, сообщается, что Антикоррупционной службой по городу Астана пресечена преступная деятельность руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

"С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – говорится в сообщении Антикора.

Более подробную информацию в ведомстве пообещали предоставить 15 ноября.

Добавим, что, по данным с официального сайта управления, главой ведомства на данный момент значится Узаков Марсель Алмазулы.

Как подтвердили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе суда Астаны, его арестовали на два месяца. Сейчас чиновник водворен в следственный изолятор.

Скриншот официального сайта управления: gov.kz

Также на сайте ведомства указано, что Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны является государственным органом РК, финансируемым из местного бюджета, уполномоченным акиматом города Астаны на осуществление руководства в сфере: