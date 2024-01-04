21-летнему парню выстрелили в голову в Мангистау

В Мангистауской области стреляли в 21-летнего парня. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали и взяли под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили о задержании подозреваемого. Он помещен в изолятор временного содержания.

"Расследование ведется по ст.ст.24-99 УК РК (Покушение на убийство). Иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснили в ДП региона.

По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, пострадавшему 2002 года рождения диагностировали огнестрельное ранение левой части лица, открытые переломы нижней челюсти, носа, задней части глазной области.

"В шоковом состоянии после обильной кровопотери был переведен в реанимационное отделение. Артериальное давление нестабильное, дыхание через аппарат искусственной вентиляции легких. Оказана хирургическая помощь. В настоящее время проводится антибактериальная терапия, симптоматическая терапия. Общее состояние - очень тяжелое", — рассказали в медучреждении.

Согласно ст.99 УК РК убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии со ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.

Напомним, вечером 2 января в Актобе произошла групповая драка. Четверых ее участников госпитализировали с ножевыми ранениями. Двое парней 2006 года рождения позже скончались в больнице. Жизни и здоровью двух других пострадавших уже ничего не угрожает. Всего, по данным полиции, участниками потасовки были 10 человек.

А в конце декабря прошлого года в Актау произошла драка между мужчинами у входа одного из баров в 19 микрорайоне. Первыми на место прибыли бойцы быстрого реагирования, но даже они не смогли остановить разгневанных участников инцидента. Позже силовикам удалось задержать двоих подозреваемых.