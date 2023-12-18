Даже бойцы спецназа не смогли остановить: драку мужчин возле бара сняли на видео в Актау

В Актау на видео сняли драку мужчин. На место первыми прибыли бойцы быстрого реагирования, однако им не удалось остановить столкновение. В итоге двое участников были задержаны полицейскими.

Как сообщает региональное издание "Лада", драку между мужчинами у входа одного из баров в 19 микрорайоне сняли на видео ночью 17 декабря.

Как рассказали очевидцы, между посетителями спортивного бара произошла потасовка. Судя по кадрам, первыми на место прибыли бойцы быстрого реагирования, но даже они не смогли остановить разгневанных мужчин. Один из участников конфликта бросился на своего оппонента, держа в руках булыжник.

Прибывшие к месту инцидента полицейские задержали двоих мужчин.

"В управление полиции доставлены 33- и 34-летние подозреваемые. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Ведется расследование", – сообщили в полиции.

Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. При этом то же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.