Стали известны новые подробности убийства двух подростков в Актобе

В ДП Актюбинской области сообщили, что участниками групповой драки со смертельным исходом стали 10 человек. Ход расследования резонансного преступления взял под свой личный контроль прокурор региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ДП Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ, в групповой драке участвовало 10 человек.

Шестерых подозреваемых в преступлении уже задержали. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Случившееся прокомментировали и в прокуратуре Актюбинской области.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления полиции и руководство прокуратуры области. По предварительным данным, в сети Instagram между двумя несовершеннолетними произошел конфликт.

В результате один из них предложил другому встретиться на следующий день возле одного из магазинов города для дальнейшего разбирательства. 2-го января примерно в 23.00 в ходе групповой драки двое несовершеннолетних получили ножевые ранения, от которых скончались в больнице. Ход расследования взят на личный контроль прокурором области", - сообщили в надзорном органе.

В Управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии двух пострадавших в драке.

"19-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с колото-резаным ранением левой лопатки, ему сделали операцию. Сейчас медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, он в сознании. Его ровесника с колото-резаной раной плечевого сустава отпустили на амбулаторное лечение", - поделились в ведомстве.

Напомним, ночью 3 января в Актобе произошла драка, в результате которой четверо ее участников попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. К сожалению, двое юношей 2006 года рождения скончались. По факту убийства проводится досудебное расследование.

Также на днях массовая драка произошла в одном из кафе Талдыкоргана. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства. Расследование взято на особый контроль. В общей сложности задержаны и помещены под стражу 8 подозреваемых.