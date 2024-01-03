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Двух парней убили в групповой драке в Актобе

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Мужчина с ножом в руках
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: BrianAJackson / Getty Images

Сотрудниками полиции установлены и задержаны причастные к драке в Актобе. В результате конфликта от ранений скончались двое юношей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, ночью 3 января в Актобе произошла драка, в результате которой четверо ее участников попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями.

Спустя некоторое время двое парней 2006 года рождения скончались в реанимационном отделении.

Предварительно установлено, что поводом для драки стал конфликт в социальной сети Instagram, после чего молодые люди договорились встретиться и обсудить отношения.

Задержанные водворены в ИВС, по факту убийства проводится досудебное расследование.

Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее мы сообщали о массовой драке, произошедшей в Талдыкоргане в одном из городских кафе. Она попала на видео.

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства после произошедшего. Расследование взято на особый контроль. В общей сложности задержаны и помещены под стражу 8 лиц, подозреваемых к причастности к массовой драке.

В конце декабря в Сети распространилось видео массовой драки. Конфликт произошел перед зданием Дворца бракосочетания в Атырау. По данному факту департаментом полиции Атырауской области начата проверка, задержаны трое предполагаемых участников драки, личности остальных участников устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053735-dvuh-parney-ubili-v-gruppovoy-drake-v-aktobe/

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