"Не можем отойти от шока": что известно об убитых в драке подростках из Актобе

Стали известны новые подробности смертельной драки, которая потрясла жителей Актобе. Комментарии о произошедшем дали в областной больнице, а о погибших рассказали педагоги, передает телеканал КТК.

Как выяснилось, четверых участников групповой драки, получивших множественные ножевые ранения, доставили в многопрофильную больницу не на карете скорой помощи. В приемный покой пострадавших привезли их друзья.

Двое из парней поступили в состоянии клинической смерти, врачи спасти их не смогли. Обоим было по 17 лет.

"Послеоперационный период крайне тяжелый. К сожалению, умер в отделении реанимации через два с половиной часа с момента поступления. Второй пациент – тоже молодой человек 2006 года рождения. Множественные колото-резаные ранения обоих бедер с повреждением магистральных сосудов. В экстренном порядке был поднят в операционную. Но в операционной после поднятия была зафиксирована остановка сердечной деятельности", - рассказал заведующий отделением Актюбинской областной многопрофильной больницы Жазылбек Абдин.

Как заверили врачи, жизни и здоровью двух других пострадавших уже ничего не угрожает. Один из них еще находится на лечении в больнице, второго уже перевели на амбулаторное лечение.

Как оказалось, один из погибших был кандидатом в мастера спорта. Он активно занимался различными видами единоборств, часто занимал призовые места. Молодой человек учился на третьем курсе спортивного факультета в Актюбинском индустриально-профессиональном колледже.

Педагоги удивлены, как один из лучших студентов мог оказаться участником массовой драки.

"Мы ночью узнали о случившемся. Нас пригласили в участок и сообщили, что это наш студент. Он жил в поселке Кызылжар. Из полной семьи. Его родители тоже учителя. Сам он занимался спортом, был кандидатом в мастера. Очень активный, открытый молодой человек. Сами не можем отойти от шока", - отметила заместитель директора Актюбинского индустриально-профессионального колледжа Санимкул Жакупова.

Про второго погибшего известно, что он был студентом автомобильного колледжа.

По сообщению полиции, шестеро участников драки уже задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Им от 18 до 20 лет. Некоторые из них только недавно вернулись из армии.

Источник: КТК

Напомним, вечером 2 января в Актобе произошла групповая драка. Четверо ее участников попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время двое парней 2006 года рождения скончались в больнице.

Позже появились новые подробности произошедшего. Так, в ДП Актюбинской области рассказали, что участниками групповой драки со смертельным исходом стали 10 человек. Ход расследования резонансного преступления взял под свой личный контроль прокурор региона.

В Управлении здравоохранения Актюбинской области о находящихся на лечении пострадавших сообщили, что 19-летний парень был госпитализирован с колото-резаным ранением левой лопатки, ему сделали операцию. А его ровесник получил колото-резаную рану плечевого сустава.