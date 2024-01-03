Экс-главу "Алматыэлектротранса" Берикхана Мурзакаримова объявили в розыск
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Экс-главу ТОО "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова объявили в розыск. Соответствующая информация появилась на портале органов правовой статистики и спецучетов, передает NUR.KZ.
Согласно информации на портале органов правовой статистики и спецучетов, органами, ведущими розыск Мурзакаримова Берикхана Кабиевича, являются Департамент экономических расследований по Алматы Агентства по финансовому мониторингу.
Отмечается, что в розыске Мурзакаримов находится уже 8 дней. Инициатор – АФМ.
Напомним, в сентябре 2022 года другой экс-гендиректор ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердинов был отстранен от должности в связи с проведением следственных мероприятий. Через несколько дней его заключили под стражу.
По информации из открытых источников, в том числе на сайтах государственных органов, Берикхан Мурзакаримов занял пост гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс" в феврале 2021 года. Покинул этот пост, предположительно, в сентябре 2022 года.
Позже в департаменте Антикора по Алматы рассказали, что его подозревают в получении взятки в сумме 150 тысяч долларов США от представителя субъекта предпринимательства. В августе прошлого года Игенбердинова приговорили к пяти годам лишения свободы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053781-eks-glavu-almatyelektrotransa-berikhana-murzakarimova-obyavili-v-rozysk/