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Экс-гендиректору "АлматыЭлектроТранс" вынесли приговор в Алматы

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Бекмырза Игенбердинов
Бекмырза Игенбердинов. Фото: facebook/Bekmyrza Igenberdinov

Бывшему гендиректору "АлматыЭлектроТранс" Бекмырзе Игенбердинову вынесли приговор в Алматы. Ему назначили пять лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Игенбердинова Бекмырзу Кайыргельдиевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 24, пунктом 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему по данной статье наказание в виде пяти лет лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квази-государственного сектора.

Местом отбытия наказания определить учреждения уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте Верховного суда.

Напомним, 30 сентября прошлого года Игенбердинова арестовали. Сообщалось, что он изобличен в получении взятки в сумме 150 тысяч долларов США от представителя субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по ранее заключенным договорам.

Ранее в акимате Алматы подтвердили, что генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердинова отстранили от должности. В акимате города пояснили, что отстранение связано с проведением следственных мероприятий Антикоррупционной службой.

Пост генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердинов занимал с июня 2022 года.

Часть 3 статьи 24 УК РК - приготовление к преступлению и покушение на преступление, совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК - мошенничество в особо крупном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031019-eks-gendirektoru-almatyelektrotrans-vynesli-prigovor-v-almaty/

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