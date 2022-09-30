Арестован гендиректор "Алматыэлектротранс"

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Harald Tittel / Picture alliance / Getty Images

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство о заключении под стражу гендиректора "Алматыэлектротранс", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда.

"30 сентября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения содержания под стражей в отношении подозреваемого И. сроком до 2 месяца", - говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, накануне в акимате Алматы подтвердили, что генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердинова отстранили от должности. В администрации города пояснили, что отстранение связано с проведением следственных мероприятий Антикоррупционной службой.

Пост генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердинов занимает с июня этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990556-arestovan-gendirektor-almatyelektrotrans/