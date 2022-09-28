Гендиректора "Алматыэлектротранс" отстранили от должности из-за следствия Антикора

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Генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердинова отстранили от должности. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Как отмечают в администрации города, связано это с проведением следственных мероприятий.

"На время проведения следственных мероприятий департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Алматы Бекмырза Игенбердинов отстранен от должности генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс", - сообщили в акимате Алматы.

Бекмырза Игенбердинов родился 10 июля 1975 года в Караганде. С 2018 по 2020 годы он работал председателем правления ТОО "Астана LRT", затем занимал пост председателя правления в ТОО "City Transportation Systems", который он покинул в июне этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990094-gendirektora-almatyelektrotrans-otstranili-ot-dolzhnosti-iz-za-sledstviya-antikora/