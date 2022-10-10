Стало известно, за что арестовали гендиректора "Алматыэлектротранс"

Бекмырза Игенбердинов. Фото: facebook/Bekmyrza Igenberdinov

О том, за что арестовали генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердинова, корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте Антикоррупционной службы по городу Алматы.

"Департаментом Антикоррупционной службы по городу Алматы изобличен генеральный директор ТОО "Алматыэлектротранс" в получении взятки в сумме 150 тысяч долларов США от представителя субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по ранее заключенным договорам", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Между тем, 30 сентября Игенбердинова арестовали.

Ранее в акимате Алматы подтвердили, что генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердинова отстранили от должности. В акимате города пояснили, что отстранение связано с проведением следственных мероприятий Антикоррупционной службой.

Пост генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердинов занимает с июня этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991945-stalo-izvestno-za-chto-arestovali-gendirektora-almatyelektrotrans/