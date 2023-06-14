Казахстанец более 70 раз нарушил ПДД и получил штраф свыше 1 млн тенге

Полицейские и нарушитель. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полиция Туркестанской области задержала мужчину, который более 70 раз нарушил правила дорожного движения. Сумма штрафа составила свыше миллиона тенге, сообщает МВД в своем Telegram-канале.

Как рассказали в МВД, сотрудники батальона патрульной полиции МПС ДП при помощи программы “Коргау – опасный водитель“ выявили автомобиль Honda с армянскими номерами.

Выяснилось, что 40-летний водитель авто, занимающийся частным извозом, 73 раза нарушил ПДД на дорогах Туркестанской, Кызылординской областей, а также Шымкента.

"Общая сумма административных штрафов составила более 1,2 млн тенге", – рассказали в полиции.

Автомобиль водворили на штрафстоянку.

В марте мы писали про 22-летнего алматинца, которого оштрафовали на 534 тысячи тенге за опасные гонки в центре мегаполиса. В полиции рассказали, что о нарушениях парня узнали в ходе мониторинга соцсетей, наткнувшись на соответствующий видеоролик.

Позже в Атырау патрульные полицейские задержали авто с 37 неоплаченными штрафами на сумму более 900 тысяч тенге.

Недавно стражи порядка в Таразе задержали очередного нарушителя. Выяснилось, что у него 101 неоплаченный штраф на сумму 907 тыс. тенге.

В январе мы писали, что вместе с очередным ростом месячного расчетного показателя (МРП) в стране увеличились размеры штрафов за нарушение ПДД. При этом минимальное денежное взыскание для автомобилистов превысило 10 тысяч тенге.

Так, например, превышение установленной скорости движения ТС на величину от 10 до 20 км в час влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге), начиная с этого года.

Если превышение составит от 20 до 40 км в час, то взыскание будет равно 10 МРП – 34 500 тенге. От 40 и более километров в час – 20 МРП или 69 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024802-kazahstanets-bolee-70-raz-narushil-pdd-i-poluchil-shtraf-v-svyshe-1-mln-tenge/