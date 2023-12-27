Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Секс-притон накрыли на трассе Шымкент-Ташкент (видео)

Опубликовано:

Девушка легкого поведения
Девушка легкого поведения. Фото: кадр из видео instagram/turkistan_polisia

Притон под видом сауны функционировал на территории Сарыагашского района Туркестанской области. Задержана подозреваемая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Instagram, полицией Сарыагашского района в ходе проведения специальных мероприятий пресечен факт сводничества.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в одной из саун, расположенной на трассе Шымкент-Ташкент, полицейские задержали 50-летнюю жительницу города Сарыагаш. При обыске у нее изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства", - сообщили в департаменте.

Кроме этого, установлены и доставлены в отдел полиции 9 девушек легкого поведения, из которых шестеро - гражданки Узбекистана, трое - казахстанки.

Напомним, рейды по секс-притонам в регионах начались в начале декабря.

Мы писали о том, очередной секс-притон был ликвидирован в Шымкенте. Услуги оказывали 10 девушек, в том числе несовершеннолетняя. По информации стражей порядка, 31-летняя женщина арендовала три квартиры на длительный срок для организации притона, где и оказывали интимные услуги девушки.

Мы также писали о случае в Костанае, где в ходе операции "STOP-трафик" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью выявлен факт организации и содержания притона для занятия проституцией и сводничества. По подозрению в организации и содержании притона была задержана 57-летняя администратор сауны.

А в одном из таких притонов была также найдена пропавшая 18 лет назад женщина.

Также сообщалось о том, что в двух мегаполисах Казахстана только за первые выходные декабря в ходе рейдов выявлены секс-притоны, в ходе которых полицейскими в участки доставлены свыше сотни девушек легкого поведения.

Позже стало известно о задержаниях девушек с сайта Kizdar.net в Астане, а также в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052974-seks-priton-nakryli-na-trasse-shymkent-tashkent-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.