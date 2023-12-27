Секс-притон накрыли на трассе Шымкент-Ташкент (видео)

Притон под видом сауны функционировал на территории Сарыагашского района Туркестанской области. Задержана подозреваемая, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Instagram, полицией Сарыагашского района в ходе проведения специальных мероприятий пресечен факт сводничества.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в одной из саун, расположенной на трассе Шымкент-Ташкент, полицейские задержали 50-летнюю жительницу города Сарыагаш. При обыске у нее изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства", - сообщили в департаменте.

Кроме этого, установлены и доставлены в отдел полиции 9 девушек легкого поведения, из которых шестеро - гражданки Узбекистана, трое - казахстанки.

Напомним, рейды по секс-притонам в регионах начались в начале декабря.

Мы писали о том, очередной секс-притон был ликвидирован в Шымкенте. Услуги оказывали 10 девушек, в том числе несовершеннолетняя. По информации стражей порядка, 31-летняя женщина арендовала три квартиры на длительный срок для организации притона, где и оказывали интимные услуги девушки.

Мы также писали о случае в Костанае, где в ходе операции "STOP-трафик" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью выявлен факт организации и содержания притона для занятия проституцией и сводничества. По подозрению в организации и содержании притона была задержана 57-летняя администратор сауны.

А в одном из таких притонов была также найдена пропавшая 18 лет назад женщина.

Также сообщалось о том, что в двух мегаполисах Казахстана только за первые выходные декабря в ходе рейдов выявлены секс-притоны, в ходе которых полицейскими в участки доставлены свыше сотни девушек легкого поведения.

Позже стало известно о задержаниях девушек с сайта Kizdar.net в Астане, а также в Талдыкоргане.