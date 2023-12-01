Секс-притон в трех квартирах устроили в Шымкенте. Там работала несовершеннолетняя (видео)

Очередной секс-притон ликвидировали в Шымкенте - услуги оказывали 10 девушек, в том числе несовершеннолетняя, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД.

По информации стражей порядка, 31-летняя женщина арендовала три квартиры на длительный срок для организации притона. В них оказывали интимные услуги 10 девушек, одна из которых несовершеннолетняя - все они жительницы Шымкента, Тараза, Алматы и Костаная.

31-летняя подозреваемая задержана и взята под стражу.

Также в ходе проверки по месту жительства подозреваемой обнаружен мефедрон в крупном размере.

"Проводится расследование по статьям ч. 2 ст. 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" и ч. 3 ст. 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере", - говорится в сообщении.

Сегодня мы также писали, что в ходе операции "STOP-трафик" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в Костанае выявили факт организации и содержания притона для занятия проституцией и сводничества.

Также полицейские Алматы во время ОПМ "Правопорядок" выявили в мегаполисе секс-притон, в котором работали гражданки Узбекистана. А ранее в Алматы задержали четырех иностранок, которые, по версии полиции, оказывали интимные услуги в гостиницах южной столицы.