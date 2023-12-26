Шестерых человек осудили за гибель 4 сотрудников на заводе "АрселорМиттал Темиртау"

Вчера в Темиртау вынесли приговор по делу о гибели четверых работников "АрселорМиттал Темиртау" на заводе - трагедия произошло летом прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается на официальной Facebook-странице судов Карагандинской области, на скамье подсудимых оказались пять человек - Л., З., Э., С., К. Их обвиняли по части 3 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью 1 человека и смерть 4 лиц".

Еще одному подсудимому Ч. были предъявлены обвинения по статье 254 УК "Невыполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека".

Потерпевшая сторона просила назначить наказание в виде лишения свободы на усмотрение суда, а сторона защиты - оправдать или назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге троих человек, обвиняемых в нарушении правил безопасности ведения строительных работ, приговорили к трем года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Еще двоих обвиняемых по этой же статье осудили к 2 годам лишения свободы.

Подсудимому Ч., обвиняемому в невыполнение своих обязанностей, повлекшем смерть человека, назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительных сферах сроком на 3 года.

"Отягчающих обстоятельств по делу не имеется. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие малолетних детей у Э. и З., чистосердечное признание у Л., К., С., Э., а также наличие на иждивении инвалидов у З. и С.", - добавили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 10 июня 2022 года в ТОО "Курлысмет" компании "АрселорМиттал Темиртау" при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи одного из цехов обрушилась кровля.

В результате обрушения свода печи под завалами оказались пять человек. Четверо из них погибли, один пострадавший был доставлен в больницу.

По факту ЧП было заведено уголовное дело, а позже двое руководителей ТОО были задержаны.

О трагедии также высказывался президент Касым-Жомарт Токаев. Он дал поручение правительству и акиму региона.