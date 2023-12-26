Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Шестерых человек осудили за гибель 4 сотрудников на заводе "АрселорМиттал Темиртау"

Опубликовано:

Вывеска на здании
Вывеска на здании АМТ (ныне Qarmet). Фото: пресс-служба КРЕМ

Вчера в Темиртау вынесли приговор по делу о гибели четверых работников "АрселорМиттал Темиртау" на заводе - трагедия произошло летом прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается на официальной Facebook-странице судов Карагандинской области, на скамье подсудимых оказались пять человек - Л., З., Э., С., К. Их обвиняли по части 3 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью 1 человека и смерть 4 лиц".

Еще одному подсудимому Ч. были предъявлены обвинения по статье 254 УК "Невыполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека".

Потерпевшая сторона просила назначить наказание в виде лишения свободы на усмотрение суда, а сторона защиты - оправдать или назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге троих человек, обвиняемых в нарушении правил безопасности ведения строительных работ, приговорили к трем года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Еще двоих обвиняемых по этой же статье осудили к 2 годам лишения свободы.

Подсудимому Ч., обвиняемому в невыполнение своих обязанностей, повлекшем смерть человека, назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительных сферах сроком на 3 года.

"Отягчающих обстоятельств по делу не имеется. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие малолетних детей у Э. и З., чистосердечное признание у Л., К., С., Э., а также наличие на иждивении инвалидов у З. и С.", - добавили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 10 июня 2022 года в ТОО "Курлысмет" компании "АрселорМиттал Темиртау" при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи одного из цехов обрушилась кровля.

В результате обрушения свода печи под завалами оказались пять человек. Четверо из них погибли, один пострадавший был доставлен в больницу.

По факту ЧП было заведено уголовное дело, а позже двое руководителей ТОО были задержаны.

О трагедии также высказывался президент Касым-Жомарт Токаев. Он дал поручение правительству и акиму региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052582-shesteryh-chelovek-osudili-za-gibel-4-sotrudnikov-arselormittal-temirtau-na-zavode-v-temirtau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.