Двух руководителей задержали после гибели рабочих на заводе "АрселорМиттал Темиртау"

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В Карагандинской области арестованы двое руководителей, которых подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности гибель четырех человек на предприятии "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Карагандинской области продолжается расследование ЧП, во время которого погибли четверо работников​ "АрселорМиталл Темиртау". Была создана специальная комиссия.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены работники предприятия, в том числе лица, ответственные за технику безопасности на производстве.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)​, задержаны два руководителя, ответственные за проведение безопасных работ.

Темиртауским следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, четыре человека погибли при обрушении кровли на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" 10 июня. Они получили смертельные травмы при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха ТОО "Курылысмет" (дочернее предприятие АО "АМТ").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974889-dvuh-rukovoditeley-zaderzhali-posle-gibeli-rabochih-na-zavode-arselormittal-temirtau/