Двух руководителей задержали после гибели рабочих на заводе "АрселорМиттал Темиртау"
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В Карагандинской области арестованы двое руководителей, которых подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности гибель четырех человек на предприятии "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В Карагандинской области продолжается расследование ЧП, во время которого погибли четверо работников "АрселорМиталл Темиртау". Была создана специальная комиссия.
В ходе расследования уголовного дела были допрошены работники предприятия, в том числе лица, ответственные за технику безопасности на производстве.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), задержаны два руководителя, ответственные за проведение безопасных работ.
Темиртауским следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, четыре человека погибли при обрушении кровли на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" 10 июня. Они получили смертельные травмы при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха ТОО "Курылысмет" (дочернее предприятие АО "АМТ").
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974889-dvuh-rukovoditeley-zaderzhali-posle-gibeli-rabochih-na-zavode-arselormittal-temirtau/