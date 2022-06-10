Токаев дал поручение правительству после ЧП на заводе "АрселорМиттал Темиртау"

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отреагировал на трагедию, случившуюся сегодня, 10 июня, на заводе "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент выразил соболезнования родным погибших рабочих.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших работников в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау". Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших", - говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня, 10 июня, на металлургическом заводе "АрселорМиттал Темиртау", расположенном в Карагандинской области, в одном из цехов обрушилась кровля. Под завалами оказалось несколько человек. К этому часу известно о четверых погибших и одном пострадавшем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973624-tokaev-dal-poruchenie-pravitelstvu-i-akimu-posle-chp-na-zavode-arselormittal-temirtau/