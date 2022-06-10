Гибель 4 человек на заводе в Карагандинской области: полиция возбудила уголовное дело

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Уголовное дело по факту гибели работников "АрселорМиттал Темиртау" зарегистрировала полиция Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"Уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 277 УК РК "Нарушение требований безопасности при ведении горных и строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

На месте работают следственно-оперативные группы Департамента полиции и Управления полиции города Темиртау. Обстоятельства выясняются" , - сообщил руководитель пресс-службы ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Стало также известно о состоянии пострадавшего работника. В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что он находится в реанимации.

"Пациент 1994 года рождения доставлен в больницу в сознании, гемодинамика стабильная. На лобной части глубокая рана. В данный момент проводится диагностика, осматривается совместно с заведующим, нейрохирургом, хирургами, реаниматологом. Пациент доставлен по красной линии в палату интенсивной терапии", - отметили в ведомстве.

Кроме того, расследованием ЧП занимается специальная комиссия.

"10 июня текущего года произошел групповой несчастный случай с работниками "АрселорМиттал Темиртау". Из них четыре человека со смертельным исходом, один находится в больнице. В рамках действующего трудового законодательства проводится специальное расследование, обстоятельства и причины будут доведены до сведения", - сообщила руководитель отдела управления по инспекции труда Карагандинской области Сахибжамал Сафарова.

В настоящее время на месте ЧП работают 27 спасателей ДЧС Карагандинской области и 7 единиц техники, а также 10 работников и 2 единицы техники ТОО "Серіктес Өрт Сөндіруші". Они разбирают завалы.

На месте происшествия также находится аким Карагандинской области Женис Касымбек, руководители ДЧС и комитета промышленной безопасности.

Между тем, в компании "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что окажут помощь семьям погибших. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.

"Создана специальная комиссия, случай расследуется. В соответствии с условиями коллективного договора, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в ТОО "Курлысмет" компании "АрселорМиттал Темиртау" при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи одного из цехов обрушилась кровля. В результате обрушения свода печи под завалами оказались пять человек.

Четверо из них погибли, один пострадавший доставлен в больницу.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев. Он дал поручение правительству и акиму региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973625-chp-na-zavode-v-karagandinskoy-oblasti-politsiya-vozbudila-ugolovnoe-delo/