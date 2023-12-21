"Била, щипала, садилась сверху": помощника воспитателя осудили за истязание детей в Балхаше

В Балхаше вынесли приговор помощнику воспитателя детского сада, которая обвинялась в систематическом избиении двоих детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается на официальной странице Карагандинского областного суда в Facebook, Балхашским городским судом оглашен приговор в отношении помощника воспитателя детского сада. Она обвинялась по п.1 ч.2 ст.110 УК РК (Истязание).

"Подсудимая, будучи помощником воспитателя, в период с 22.09.2022 года по 20.12.2022 года, находясь в специальной группе для детей с задержкой психоречевого развития, путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, не повлекших причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, причиняла физические страдания двум заведомо несовершеннолетним лицам", - отметили в суде.

Вина подсудимой была доказана ее признательными показаниями, показаниями законных представителей потерпевших, записями с камер видеонаблюдения, протоколами следственных действий и другими материалами уголовного дела.

"Суд признал смягчающими вину обстоятельствами подсудимой ее чистосердечное раскаяние в содеянном, полное возмещение материального ущерба и морального вреда. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом установлено не было", - прокомментировали в суде.

С учетом смягчающих обстоятельств, личности подсудимой, ее возраста, наличия у нее инвалидности, женщине назначили наказание в виде 4 лет ограничения свободы c лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в марте в Балхаше разгорелся скандал вокруг одного из детских садов. Двое родителей из коррекционной группы заявили об издевательствах, которым подверглись их дети со стороны нянечки.

Они обратились в полицию и инициировали изъятие записей с камеры видеонаблюдения их группы. Вместе со стражами порядка они их просмотрели. Увиденное их шокировало.

"Эта нянечка на видео постоянно издевалась над детьми, била, щипала, садилась на них. Также я увидела, что мой сын все это время ничего не ел в саду. Она запрещала им ходить, они все время сидели на стульчиках, не давала игрушки, наказывала за любые попытки взять игрушки.

Вообще она на видео вела себя неподобающе. Воспитатели все это видели, но никто не пресекал ее действия", - рассказывала мать воспитанника.

Вскоре помощник воспитателя, которую подозревали в рукоприкладстве, была уволена из детского сада по собственному желанию.

Отметим, что на прошлой неделе в Актау родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. В городском отделе образования сообщили, что для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы.

В начале декабря сообщалось, что в одном из детсадов Алматы камеры видеонаблюдения запечатлели факт жестокого обращения с малолетним ребенком. Полиция возбудила уголовное дело. Воспитателя и помощника воспитателя отстранили от должностей.

В ноябре в соцсетях родители обвинили сотрудников детсада в Актобе в избиении детей. Кроме того, были опубликованы кадры спящих на полу малышей. На ситуацию отреагировали в ДП и управлении образования региона.