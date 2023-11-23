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Родители обвинили сотрудников частного детсада в Актобе в избиении детей

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Детский сад
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях родители обвинили сотрудников детсада в Актобе в избиении детей. Также опубликованы кадры спящих на полу малышей. На ситуацию отреагировали в ДП и управлении образования области, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Aqtobe_sergek опубликованы кадры с синяками на теле ребенка, воспитанника детского сада. В описании к видео говорится, что родственники малыша обвиняют сотрудников дошкольного учреждения в нанесении побоев ребенку.

"Мою сестренку, которая еще не может толком разговаривать и объяснить, били до синяков! Запирали на 5-6 часов на кухне, где нет камер! Оказалось, не только она приходит с синяками, там много таких случаев! (…) Родители написали заявление! А они в свою очередь написали ответное заявление, якобы это клевета", – говорится в публикации.

В комментариях пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области сообщает, что по данному факту начата досудебная проверка.

"21 ноября в городской отдел полиции №2 обратились несколько родителей по факту ненадлежащего обращения с детьми воспитателями дошкольного учреждения.

По данному факту начато досудебная проверка по части 1 статьи 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В рамках расследования уголовного дела будут проверятся все доводы родителей", – сообщили в ведомстве.

В Управлении образования Актюбинской области сообщили, что ведомством была создана комиссия по проверке деятельности частного детского сада "ЛИАНАKZ Амир", которая уже приступила к работе.

"21 ноября 2023 года в управление образования области поступило заявление от родителя частного детского сада ТОО "ЛИАНАKZ Амир" на ненадлежащее исполнение сотрудников детского сада своих должностных обязанностей, а именно на грубое нарушение прав ребенка, не соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм.

В тот же день управлением образования области было проведено совещание с приглашением представителей отдела образования города Актобе и учредителя, заведующей частного детского сада ТОО "ЛИАНАKZ Амир".

По итогам совещания была создана комиссия по проверке деятельности в частном детском саду ТОО "ЛИАНАKZ Амир".

22 ноября комиссия начала комплексную проверку деятельности частного детского сада ТОО "ЛИАНАKZ Амир".

По завершении работы комиссии будет представлена подробная информация о принятых мерах в отношении частного детского сада ТОО "ЛИАНАKZ Амир", – рассказали в управлении.

Добавим, согласно статье 140 УК РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается:

  • штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге);
  • исправительными работами в том же размере;
  • привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;
  • арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее воспитателя павлодарского детского сада уволили за грубое обращение с детьми. В Сети появились кадры на которых видно, как женщина замахивается на ребенка.

Также многодетная алматинка заявила о жестоком обращении с ее сыном в одном из частных детских садов города. Полиция начала проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047347-roditeli-obvinili-sotrudnikov-chastnogo-detsada-v-aktobe-v-izbienii-detey/

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