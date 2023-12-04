Жестокое обращение с малолетним ребенком в детсаду Алматы попало на видео

В одном из детсадов Алматы камеры видеонаблюдения запечатлели факт жестокого обращения с малолетним ребенком. Полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры, снятые в детсаду Алматы, появились Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. На них запечатлено жестокое обращение с малолетним ребенком.

Корреспонденту NUR.KZ в городском департаменте полиции сообщили, что заявление по факту нанесения телесных повреждений малолетнему ребенку в управление полиции Наурызбайского района поступило 30 ноября.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение.

В управлении образования Алматы рассказали, что воспитателя и помощника воспитателя отстранили от должностей, передает МИА "Казинформ".

"В настоящее время органом досудебного расследования управления полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Воспитатель и помощник воспитателя отстранены от должности до завершения расследования", — сообщили в управлении образования города.

Согласно части 2 статьи 140 УК РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается:

исправительными работами или штрафом в размере до 160 МРП (552 тысячи тенге);

либо привлечением к общественным работам до 160 часов;

либо арестом на срок до 40 суток.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.