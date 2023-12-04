Жестокое обращение с малолетним ребенком в детсаду Алматы попало на видео
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В одном из детсадов Алматы камеры видеонаблюдения запечатлели факт жестокого обращения с малолетним ребенком. Полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.
Кадры, снятые в детсаду Алматы, появились Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. На них запечатлено жестокое обращение с малолетним ребенком.
Корреспонденту NUR.KZ в городском департаменте полиции сообщили, что заявление по факту нанесения телесных повреждений малолетнему ребенку в управление полиции Наурызбайского района поступило 30 ноября.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение.
В управлении образования Алматы рассказали, что воспитателя и помощника воспитателя отстранили от должностей, передает МИА "Казинформ".
"В настоящее время органом досудебного расследования управления полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Воспитатель и помощник воспитателя отстранены от должности до завершения расследования", — сообщили в управлении образования города.
Согласно части 2 статьи 140 УК РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 160 МРП (552 тысячи тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 160 часов;
- либо арестом на срок до 40 суток.
Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048994-zhestokoe-obraschenie-s-maloletnim-rebenkom-v-detsadu-almaty-popalo-na-video/