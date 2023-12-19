Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Осужденный за сводничество работал в школе в Кызылорде

Опубликовано:

Класс школы
Школьный класс. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Шокирующие нарушения обнаружились в школах Кызылординской области. Выявлены сотрудники, имевшие судимость, а также трудоустроенные по поддельным дипломам и наблюдающиеся у психиатра, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как информирует официальный сайт прокуратуры Кызылординской области, в ходе проверки в учреждениях среднего образования обнаружены грубейшие нарушения.

Так, в 26 школах выявлены случаи трудоустройства педагогов без проведения конкурсов, а также трудоустройство лиц, имевших судимость и состоящих на "Д" учете в медучреждениях, в частности, у психиатра.

К примеру, в одну из школ Кызылорды был трудоустроен работник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за сводничество. Также выявлен педагог, состоящий на "Д" учете у врача-психиатра.

Обнаружены и факты трудоустройства работников по поддельным дипломам.

По данным инцидентам начаты досудебные расследования.

Предварительными проверками на сегодня выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

В отдельных школах не устранены "слепые зоны", имеются неработающие видеокамеры, что препятствует качественному мониторингу ситуации.

Отмечается, что учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых. Проверки в школах продолжаются.

Напомним, в феврале произошло нападение на детей с ножом и топором в одной из школ Петропавловска. Пострадали трое человек. Двоих из них госпитализировали в реанимацию, а позже перевели в палату, одному оказали помощь и отпустили домой.

В прокуратуре Северо-Казахстанской области сообщили, что напавшим оказался ученик 9 класса этой же школы. Известно, что подросток состоял на психиатрическом учете. Он был арестован.

В конце ноября девятиклассник предстал перед судом по ст.24 ч.3 - ст.99 ч.2 п.1, 9, 14 УК РК (Покушение на убийство двух и более лиц). Его приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы.

После вооруженного нападения по всему Казахстану начались проверки по вопросу обеспечения безопасности в организациях образования.

В конце августа премьер-министр Алихан Смаилов посетил МВД и ознакомился с мерами по обеспечению безопасности школ в преддверии нового учебного года. Ему был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, установленных в учебных заведениях.

К началу учебного года данными мерами были охвачены 3 654 школы, при этом видеонаблюдение велось в 7,6 тыс. учебных заведениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051525-osuzhdennyy-za-svodnichestvo-rabotal-v-shkole-v-kyzylorde/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.