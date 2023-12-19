Осужденный за сводничество работал в школе в Кызылорде

Шокирующие нарушения обнаружились в школах Кызылординской области. Выявлены сотрудники, имевшие судимость, а также трудоустроенные по поддельным дипломам и наблюдающиеся у психиатра, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как информирует официальный сайт прокуратуры Кызылординской области, в ходе проверки в учреждениях среднего образования обнаружены грубейшие нарушения.

Так, в 26 школах выявлены случаи трудоустройства педагогов без проведения конкурсов, а также трудоустройство лиц, имевших судимость и состоящих на "Д" учете в медучреждениях, в частности, у психиатра.

К примеру, в одну из школ Кызылорды был трудоустроен работник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за сводничество. Также выявлен педагог, состоящий на "Д" учете у врача-психиатра.

Обнаружены и факты трудоустройства работников по поддельным дипломам.

По данным инцидентам начаты досудебные расследования.

Предварительными проверками на сегодня выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

В отдельных школах не устранены "слепые зоны", имеются неработающие видеокамеры, что препятствует качественному мониторингу ситуации.

Отмечается, что учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых. Проверки в школах продолжаются.

Напомним, в феврале произошло нападение на детей с ножом и топором в одной из школ Петропавловска. Пострадали трое человек. Двоих из них госпитализировали в реанимацию, а позже перевели в палату, одному оказали помощь и отпустили домой.

В прокуратуре Северо-Казахстанской области сообщили, что напавшим оказался ученик 9 класса этой же школы. Известно, что подросток состоял на психиатрическом учете. Он был арестован.

В конце ноября девятиклассник предстал перед судом по ст.24 ч.3 - ст.99 ч.2 п.1, 9, 14 УК РК (Покушение на убийство двух и более лиц). Его приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы.

После вооруженного нападения по всему Казахстану начались проверки по вопросу обеспечения безопасности в организациях образования.

В конце августа премьер-министр Алихан Смаилов посетил МВД и ознакомился с мерами по обеспечению безопасности школ в преддверии нового учебного года. Ему был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, установленных в учебных заведениях.

К началу учебного года данными мерами были охвачены 3 654 школы, при этом видеонаблюдение велось в 7,6 тыс. учебных заведениях.