Учителя обвинили в насилии над ученицей на юге Казахстана: полиция прокомментировала информацию

В Сети появилась информация, что учителя школы в Кызылординской области подозревают в противоправных действиях в отношении учащейся – в областном ДП сообщили о задержании преподавателя, пишет корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале EGOV.PRESS опубликовали информацию о том, что преподавателя одной из школ в Кызылординской области подозревают в противоправных действиях в отношении учащейся.

В департаменте полиции Кызылординской области в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 124 УК РК ("Развращение малолетних"), ведется досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Назначены соответствующие экспертизы.

Согласно статье 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", – говорится в сообщении областного ДП.

Согласно статье 124 УК РК, развращение малолетних наказывается лишением свободы до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.