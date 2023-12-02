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Транссексуала доставили в полицию в Павлодаре

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Задержание в Павлодаре
Задержание. Фото: polisia.kz

Правоохранители продолжают отчитываться о проводимой работе по выявлению фактов организации секс-притонов. Так, в Павлодарской области на учет поставили 19 человек, в том числе транссексуала, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в регионе стражи порядка провели мероприятия по выявлению фактов организации притонов и лиц, предоставляющих интимные услуги.

Проверкой были охвачены более 30 банных комплексов и саун, три салона боди-массажа, семь гостиниц и порядка 40 съемных квартир.

В полицию доставлены: 35 человек за предоставление интимных услуг, 17 - за приставание в общественном месте, 2 - за предоставление помещения для занятия проституцией.

Кроме того, 19 человек поставлены на учет, в том числе транссексуал. Также в приемнике-распределителе Павлодара оказались две девушки 1990 и 1985 годов рождения, прибывшие в 2021 году в Казахстан из Узбекистана.

"Так, 40-летний мужчина и 35-летняя женщина в областном центре предоставляли свои помещения для занятия проституцией. Факты были пресечены оперативниками по борьбе с организованной преступностью и участковыми инспекторами полиции. В отношении владельцев салонов боди-массажа составлены административные протоколы по ст.450 КоАП РК, судом каждый подвергнут штрафу в размере 100 МРП (345 тыс. тенге)", - сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау в ходе мероприятия "Правопорядок" был выявлен транссексуал - гражданин Таджикистана 1997 года рождения, который прибыл в Казахстан в ноябре. Он оказывал интимные услуги. Собранные документы о выдворении иностранца были переданы в управление миграционной службы.

А в трех салонах Караганды мужчинам предлагали секс вместо массажа. В полицию доставили 16 человек, в отношении пятерых возбуждены уголовные дела по ст.309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией или сводничество".

В Костанае полицейские выявили секс-притон в сауне с девушками в откровенных нарядах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048763-transseksuala-dostavili-v-politsiyu-v-pavlodare/

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