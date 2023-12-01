Приговор Нурлану Масимову оставили без изменения

Рассмотрена апелляция по делу экс-начальника ДП Павлодарской области Нурлана Масимова. Приговор суда первой инстанции в отношении него оставили в силе, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Апелляционная коллегия приговор суда первой инстанции в отношении Нурлана Масимова и его бывшего заместителя Дамира Сиразидимова оставила без изменения.

Однако бизнесмену Евгению Евкович снизили срок до 5 лет лишения свободы вместо ранее назначенных 7 лет. Было учтено полное возмещение ущерба.

Дело Нурлана Масимова

В апреле 2022 года стало известно, что бывший начальник ДП Павлодарской области объявлен в розыск. Его заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере).

В июле того же года Нурлана Масимова задержали при попытке пересечения границы, а в декабре Антикор заявил, что уголовное дело в отношении экс-полицейского передано в суд.

Бывшего начальника ДП Павлодарской области, его заместителя и предпринимателя обвинили в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений - в получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств на сумму 420 млн тенге. Однако в ходе суда стало известно, что сумма взятки составила 86 млн тенге.

10 августа 2023 года по делу был вынесен приговор. Нурлану Масимову назначили 10 лет лишения свободы, Дамиру Сиразидимову - 8 лет заключения, а бизнесмена Евгения Евкович, который, по версии следствия, давал взятку, отправили в колонию на 7 лет.

Осужденные обжаловали приговор. 23 ноября в ходе заседания в Павлодарском областном суде стало известно, что Евгений Евкович полностью возместил ущерб в 420 млн тенге. Причем сделал это единолично за всех осужденных.