420 млн тенге выплатил за всех бизнесмен по делу Нурлана Масимова

Предприниматель Евгений Евкович, которого вместе с бывшим начальником ДП Павлодарской области Нурланом Масимовым и его экс-заместителем Дамиром Сиразидимовым осудили в том числе за хищение, внес в доход государства 420 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

На слушании адвокат бизнесмена озвучила, что ущерб, обозначенный в приговоре суда первой инстанции в 420 млн тенге, полностью погашен предпринимателем. Внес он эти средства за всех троих осужденных.

"На сегодняшний день, уважаемый суд, нами представлены все финансовые документы, исковые требования ДП полностью погашены. В связи с чем он просит учесть все смягчающие обстоятельства, которые не были признаны судом первой инстанции", - сказала адвокат Гульмира Кажиева.

Сегодня на заседание привезли всех троих осужденных, которым ранее отказали в участии в процессе офлайн.

Выступил и сам Нурлан Масимов.

"Вы же видите, какой беспредел по первой инстанции. Взяли и просто засудили. Ладно, меня по фамилии осудили, а их за что судили? Этот вообще предприниматель, а Сиразидимов - вообще все законно", - высказался экс-начальник ДП Павлодарской области.

Дело Нурлана Масимова

В апреле 2022 года стало известно, что бывший начальник ДП Павлодарской области объявлен в розыск. Его заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере).

В июле того же года Нурлана Масимова задержали при попытке пересечения границы, а в декабре Антикор заявил, что уголовное дело в отношении экс-полицейского передано в суд.

Бывшего начальника ДП Павлодарской области, его заместителя и предпринимателя обвинили в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений - в получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств на сумму 420 млн тенге. Однако в ходе суда стало известно, что сумма взятки составила 86 млн тенге.

10 августа 2023 года по делу был вынесен приговор. Нурлану Масимову назначили 10 лет лишения свободы, Дамиру Сиразидимову - 8 лет заключения, а бизнесмена Евгения Евкович, который, по версии следствия, давал взятки, отправили в колонию на 7 лет.

Осужденные обжаловали приговор. На прошлом заседании в Павлодарском областном суде Нурлан Масимов заявил ходатайство с просьбой предоставить возможность лично, а не онлайн участвовать на процессе. Однако в этом ему отказали, то есть все трое должны были находиться в СИЗО.