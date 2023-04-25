Миллиарды тенге: Антикор озвучил подробности по делу бухгалтера отдела образования Талдыкоргана

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Антикора Асхат Жумагали на совместном совещании с Минпросвещения высказался о резонансном задержании бухгалтера в Талдыкоргане, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Недавно в городе была задержана главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана, которую подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

"Как вы знаете, буквально недавно вызвало широкий общественный резонанс задержание главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана. В настоящее время следствие продолжается, но уже, по предварительным расчетам, есть основания полагать, что этим лицом было похищено порядка 2 миллиардов тенге", – отметил Жумагали.

По словам главы ведомства, проводится аудиторская проверка – сумма будет уточняться.

"Но мы склонны этому верить, потому что при ее задержании при ней лично было обнаружено порядка миллиарда тенге. Причем, значительная часть из них уже была конвертирована в иностранную валюту – доллары. При ней, а также по месту ее жительства, обнаружены документы на недвижимость – порядка 14 квартир, семи коммерческих помещений", – пояснил он.

Глава антикоррупционного ведомства добавил, что в настоящее время следствие продолжается – итоговая оценка действиям данного лица будет дана судом.

"Мы примерно посчитали, уважаемые коллеги, если бы эти похищенные средства были направлены на те цели, на которые они предназначались, то каждый учитель Жетысуской области мог бы получить порядка 800 тыс. тенге", – подчеркнул председатель агентства.

Задержание бухгалтера отдела образования Талдыкоргана

Около двух недель назад появилась информация о том, что главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. Сообщалось, что 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег.

У нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

Позже выяснилось, что при координации прокуратуры Жетысуской области Антикоррупционной службой задержаны работники отдела образования Талдыкоргана.

В настоящее время наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела. Подозреваемые задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018242-milliardy-tenge-antikor-ozvuchil-podrobnosti-po-delu-buhgaltera-otdela-obrazovaniya-taldykorgana/