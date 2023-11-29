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Пострадавшие от рук сына Даулета Турлыханова просят суд лишить его свободы

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Судья сидит за столом
Судья. Иллюстративное фото: Andrey Popov / Getty Images

Пострадавшие в результате нападения Нурасыла Болата просят суд обжаловать приговор и лишить сына депутата Даулета Турлыханова свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что сегодня в Военном суде РК началось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего Нурасыла Болата, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений.

В начале октября суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына депутата Даулета Турлыханова на 1 725 000 тенге. Также в пользу пострадавших взыскана моральная компенсация в размере 1 млн тенге.

Однако позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

"Дело поступило в суд по апелляционным жалобам потерпевших (просят назначить лишение свободы) и прокурор (просит заменить денежный штраф на ограничение свободы), адвокат осужденного (просит оправдать), осужденный вину признает в содеянном раскаивается, готов нести наказание и оставляет его на усмотрение суда", – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В июле сообщалось, что сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части. На следующий день стало известно, что его нашли.

Позже постановлением суда сын Турлыханова был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048267-apellyatsiya-po-delu-syna-dauleta-turlyhanova-rassmatrivaetsya-v-voennom-sude/

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