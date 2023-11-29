Более 450 высаженных саженцев уничтожили в Алматы: подозреваемых задержали (видео)

Полицейские Алматы задержали 28-летнего жителя южной столицы и 30-летнего жителя области Жетicу, которые уничтожили высаженные саженцы вдоль улицы Северное кольцо, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает официальный сайт МВД РК Polisia.kz, полиция нашла и задержала двух мужчин, умышленно уничтоживших высаженные саженцы. Молодые деревья были высажены вдоль улицы Северное кольцо Жетысуского района Алматы.

"Для раскрытия циничного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны.

Это ранее судимый за наркопреступление 28-летний житель города и 30-летний житель области Жетiсу. Они признались в совершении противоправных действий. Мотив преступления будет установлен в ходе следствия", – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Расследование по ч. 3 ст. 340 УК РК “Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев” продолжается. В полиции также сообщили, что будут приняты меры по возмещению вандалами нанесенного ущерба.

Напомним, в сентябре в Восточно-Казахстанской области разгромили остановку и дорожные знаки. Материальный ущерб составил миллион тенге. Были задержаны три человека.

Позже стало известно, что вандалы облюбовали оставшиеся без охраны кладбища в Каскелене.

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Также стало известно, как именно будут наказывать за вандализм.

В ноябре депутат мажилиса Сергей Пономарев заявил, что случаев вандализма стало так много, что существующее законодательство необходимо снова ужесточить.